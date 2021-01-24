1.5 مليار دولار.. صادرات الحافلات التركية في 2020

تجاوزت عائدات تركيا من تصدير الحافلات، مليارا و521 مليون دولار، خلال 2020.

وحسب جمعية أولوداغ لمصدري السيارات" بمدينة بورصة (شمال)، بلغت قيمة الصادرات التركية من الحافلات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، خلال 2020، مليارا و521 مليونا و 403 آلاف دولار.

وبحسب الجمعية وصلت صادرات تركيا من الحافلات، إلى 99 بلداً حول العالم، معظمها دول أوروبية خلال الفترة المذكورة.

وجاءت فرنسا في طليعة المستوردين الأوروبيين، بواردات وصلت قيمتها إلى 286 مليون 772 ألف دولار.

وحلت ألمانيا في المرتبة الثانية بـ 264 مليونا و758 ألف دولار، ثم إيطاليا بـ 131 مليوناً و 927 ألف دولار.

الجدير بالذكر أن صادرات الحافلات التركية إلى المملكة العربية السعودية ومصر، حققت ارتفاعا قياسيا عام 2020.

وارتفعت صادرات الحافلات التركية إلى السعودية بنسبة 348% خلال 2020 مقارنة بالعام الذي قبله، حيث سجلت 22 مليونا 370 ألف دولار.

كما شهدت الصادرات إلى مصر ارتفاعا بنسبة 8 آلاف و313 %، بواقع صادرات بلغت قيمتها 13 مليونا و648 ألف دولار، بعد أن حققت 164 ألف دولار عام 2019.

وخلال 2020، دخلت الحافلات التركية لأول مرة أسواق ليبيا ورواندا وأوروغواي ومدغشقر والكونغو وماليزيا وغينيا بعد غياب التصدير إلى البلدان المذكورة خلال 2019.