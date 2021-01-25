انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس عبر تقنية الفيديو

انطلقت صباح اليوم أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، افتراضيا بسبب وباء كورونا الذي أجبر المنظمين لإلغاء الحدث في سويسرا.

وعقدت الجلسة الفنية الأولى لأعمال المنتدى الاثنين ، حملت عنوان "استعادة النمو الاقتصادي" بمشاركة وزراء من الهند وسنغافورة، والبنك المركزي الياباني، والمجموعة المالية الروسية.

إلا أن كلمة الافتتاح لنسخة المنتدى هذا العام، ستكون خلال وقت لاحق اليوم، بخطاب للرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي سجلت بلاده وحيدة حتى اليوم، نموا اقتصاديا إيجابيا خلال 2020 نسبته 2.3 بالمئة.

وتظهر مؤشرات أن الصين تجاوزت التبعات الاقتصادية لتفشي جائحة كورونا، وهو ما يرتقب أن يعلنه الرئيس شي في كلمته اليوم، إلى جانب توقعات بإعلانه الحوافز الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية داخل بلاده.

وبحسب أجندة أعمال اليوم الأول، ستعقد جلسة تشارك فيها محافظ البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، لمناقشة آفاق تحفيز الاقتصاد العالمي ومنطقة اليورو على وجه الخصوص.

وفرضت الجائحة نفسها على جدول أعمال أيام المنتدى الخمسة، بأكثر من 20 جلسة خصصت لمناقشة سبل التعافي اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وصحيا من تبعات الفيروس.

ولم يمنع عقد القمة افتراضيا، مشاركة قادة دول بارزين في أعماله، أمثال المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس الصيني شي جين بينج، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ويشارك في نسخة العام الحالي، أكثر من 2000 شخصية من قادة الدول والحكومات ورجال الأعمال بحسب آخر حديث اليوم، يمثلون قرابة 73 دولة.