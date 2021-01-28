ارتفاع مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي 1.6 بالمئة في يناير

ارتفع مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي 1.6 بالمئة على أساس شهري في يناير/ كانون الثاني الجاري، ليبلغ 96.2 نقطة.

جاء ذلك في بيان هيئة الإحصاء التركي، الخميس.

ولفت البيان إلى أن مؤشر الثقة ازداد بمعدل 1.6 بالمئة مقارنة مع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، موضحا أن تسجيل هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع مؤشرات ثقة المستهلك وقطاع الخدمات.

وأشار إلى أن مؤشر ثقة المستهلك سجل زيادة 4 بالمئة ليبلغ 83.3 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ثقة قطاع الخدمات 2.9 بالمئة ليبلغ 101.9 نقطة.

في حين سجل مؤشر ثقة القطاع الحقيقي تراجعا بمعدل 1.3 بالمئة ليبلغ 109 نقاط، ومؤشر ثقة قطاع تجارة التجزئة 0.1 بالمئة ليبلغ 108.5 نقاط، ومؤشر ثقة قطاع البناء بمعدل 5.2 بالمئة ليبلغ 84.2 نقطة.

ومؤشر الثقة الاقتصادية، هو مؤشر مركب يحتوي على تقييمات وتوقعات المستهلكين والمنتجين حول الوضع الاقتصادي العام.