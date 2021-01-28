"المركزي التركي" يتوقع تضخما عند 9.4 بالمئة نهاية 2021

توقع رئيس البنك المركزي التركي ناجي أغبال، أن يكون التضخم 9.4 بالمئة مع نهاية 2021، و7 بالمئة في 2022.

جاء ذلك في إحاطة إعلامية نُظمت، الخميس، لعرض "تقرير التضخم 2021-I".

وأفاد أغبال أن انخفاض أسعار الصرف في الأشهر الأخيرة عمل على خفض التضخم.

وأضاف: "ستواصل لجنة السياسات النقدية استثمار جميع الأدوات المتاحة للوصول إلى تضخم 5 بالمئة".

من جانب آخر، أكد أغبال ثقته بأن التعافي السريع الذي أتاحته متانة البنية التحتية، والتدابير التي اتخذتها تركيا لمكافحة وباء كورونا، إضافة إلى مكتسبات 2021، ستحافظ على قوة الاقتصاد من جانب النمو والإنتاج.