اتحاد البنوك التركية ومركز قطر للمال يبحثان فرص التعاون في التمويل

عقد اتحاد البنوك التركية التشاركية (TKBB)، اجتماعا عبر اتصال مرئي، مع مركز قطر للمال (QFC) لتحسين التعاون بين الجانبين.

وذكر بيان صادر عن مكتب التمويل بالرئاسة التركية، الجمعة، أن الجهود المبذولة لتحسين التعاون في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين مكتب التمويل ومركز قطر للمال عام 2019 مستمرة.

وشارك في الاجتماع "إمره آكيل" رئيس دائرة الأنشطة الخارجية في مكتب التمويل بالرئاسة التركية، والأمين العام لاتحاد البنوك التركية عثمان آق يوز، والمدير التنفيذي لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال، هانك هوغيندورن.

وأوضح البيان أن ممثلي اتحاد البنوك التركية التشاركية، ومركز قطر للمال، عقدوا اجتماعا عبر اتصال مرئي لتقييم فرص التعاون في مجال التمويل.