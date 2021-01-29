وزير الصناعة التركي: طلبات الاستثمار ارتفعت 25 بالمئة خلال 2020

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك إن إجمالي طلبات الاستثمار ارتفعت بنسبة 25 بالمائة خلال 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه، مؤكداً أن 2021 سيكون أفضل بكثير.

جاء ذلك في تغريدة له في حسابه على "تويتر" الجمعة.

وأضاف أن الدولة قدمت 1181 وثيقة تحفيزية للمستثمرين في كانون الأول/ ديسمبر، وبذلك فتحوا الطريق أمام استثمار 28.1 مليار ليرة تركية (أكثر من 3.8 مليار دولار أمريكي)، وتوظيف 29 ألفا و361 شخصاً.

وأكد الوزير :"إن إجمالي طلبات الاستثمار خلال 2020 ارتفع بنسبة 25 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه، وبمشيئة الله سيكون عام 2021 أفضل بكثير مع الإصلاحات التي ستنفذها الحكومة"، دون مزيد من التفاصيل.