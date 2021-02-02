بعائدات 15 مليون دولار.. الصادرات التركية ترتفع 2.5 بالمئة في يناير 2021

سجلت الصادرات التركية زيادة بنسبة 2.5 بالمئة في يناير/ كانون الثاني 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبلغت عائداتها 15 مليارا و48 مليون دولار أمريكي.

جاء ذلك في تصريح لوزيرة التجارة روهصار بكجان، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، مؤكدة أن ذلك يعد أعلى رقم لجميع أشهر يناير.

وأشارت الوزيرة إلى أن الدعم لأنشطة التسويق الإلكتروني ستتواصل في الفترة المقبلة في إطار رؤية الصادرات للعام الحالي.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها الكبيرة لانطلاق عام 2021 برقم إيجابي للصادرات، وقالت: "صادراتنا في يناير سجلت زيادة بنسبة 2.5 بالمئة وبلغت عائداتها 15 مليار و48 مليون دولار".

ولفتت إلى أن هذا الرقم يوضح أن عملية النمو التي شهدها الربع الأخير من العام الماضي (2020) في الصادرات مستمرة.

وبيّنت أن حجم الواردات خلال يناير 2021 ارتفعت بنسبة 5.6 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام 2020، وبلغت 18 مليارًا و123 مليون دولار.

وأوضحت أن العجر التجاري خلال الشهر الماضي بلغ 3 مليارات و75 مليون دولار، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 32 بالمئة مقارنة بذات الشهر من العام المنصرم.