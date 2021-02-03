تركيا تجني 1.5 مليار من صادرات الألبسة الجاهزة في يناير

بلغت عائدات تركيا من صادرات الألبسة الجاهزة خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، مليارا و523 مليون و136 ألف دولار أمريكي.

جاء ذلك وفق أحدث بيانات نشرها مجلس المصدرين الأتراك، اليوم الأربعاء.

وأوضحت البيانات أن صادرات الألبسة الجاهزة في تركيا، ارتفعت خلال يناير الفائت بنسبة 2.5 بالمئة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام المنصرم (2020).

وكانت عائدات القطاع خلال يناير العام الماضي، بلغت مليارا و490 مليون و276 ألف دولار أمريكي.

ولفتت البيانات إلى أن ألمانيا جاءت في المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للألبسة التركية بقيمة وصلت 303 مليون و861 ألف دولار.

وجاءت في المرتبة الثانية إسبانيا بـ172 مليون و584 ألف دولار، وبريطانيا ثالثا بـ140 مليون و128 ألف دولار.

يذكر أن إجمالي صادرات تركيا خلال الشهر الفائت، بلغ 15 مليار و48 مليون دولار، بزيادة 2.5 بالمئة مقارنة مع يناير 2020.