الصناعات الدفاعية تتقدم صادرات "البحر الأسود" التركية لأمريكا

تصدرت الصناعات الدفاعية والجوية قائمة صادرات ولايات منطقة البحر الأسود التركية إلى الولايات المتحدة في عام 2020.

وبحسب البيانات المتوفرة من اتحاد مصدري شرقي البحر الأسود، بلغت قيمة الصادرات من ولايات منطقة البحر الأسود للولايات المتحدة 166 مليونا و384 ألفا و658 دولار خلال العام الماضي.

وارتفعت الصادرات من الولايات الـ18 التي تضمها المنطقة بنسبة 82 بالمائة مقارنة بعام 2019.

وتنوعت الصادرات من منطقة البحر الأسود إلى الولايات المتحدة العام الماضي لتشمل 23 قطاعا مختلفا، وتصدرت الصناعات الدفاعية والجوية القائمة بـ80 مليونا و192 ألفا و64 دولار.

وزادت قيمة صادرات الصناعات الدفاعية والجوية عام 2020 مقارنة بعام 2019 بمعدل 411 بالمائة.

وتلت هذا القطاع، صادرات البندق ومشتقاته بقيمة 19 مليونا و438 ألفا و438 دولار، ثم الألبسة الجاهزة بـ 18 مليونا و757 ألفا و303 دولار.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري شرقي البحر الأسود صفّت قاليونجو، إن صادرات المنطقة إلى الولايات المتحدة أغلقت العام الماضي بمستوى قياسي.

وأوضح قاليونجو إنهم يولون أهمية كبيرة بالسوق الأمريكي، وأنهم سيهتمون بالعمل المشترك مع المصدرين لزيادة الصادرات من المنطقة إلى الولايات المتحدة.