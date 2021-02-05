وزيرة التجارة التركية: نهدف دعم صادراتنا بـ 50 مليار دولار

أعلنت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، إنهم يهدفون رفع دعم الصادرات العام الجاري إلى 27.7 بالمئة، وبقيمة إجمالية تزيد عن 50 مليار دولار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته في أنقرة، الجمعة، وأكدت أن بلادها تهدف إلى رفع حجم صادراتها خلال 2021 إلى 184 مليار دولار.

وأوضحت: "نهدف زيادة دعم الصادرات خلال 2021 عبر بنك ائتمان الصادرات بنسبة 11 بالمئة عن العام الماضي، لتصل 27.7 بالمئة، بقيمة أكثر من 50 مليار دولار".

ولفتت إلى أن إجمالي قيمة الدعم المقدم من البنك إلى شركات التصدير التركية خلال 2020 بلغت 45.6 مليار دولار.

وأردفت أن عدد الشركات التي دعمها البنك ارتفع بنسبة أكثر من 4 بالمئة خلال العام الماضي ليصل 13 ألفا 102 شركة تصدير.

وبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من قروض البنك خلال العام الماضي ما نسبته 90 بالمئة.