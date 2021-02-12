تركيا.. ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي 9 بالمئة في ديسمبر

سجل مؤشر الانتاج الصناعي التركي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ارتفاعا بنسبة 1.3 بالمئة على أساس شهري و9 بالمئة على أساس سنوي.

جاء ذلك وفق أحدث المعطيات التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية، الجمعة، وحصلت عليها وكالة الأناضول.

وأوضحت المعطيات أن مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسميا في نوفمبر الماضي، ارتفع بنسبة 9 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2019.

وأضافت أن مؤشر قطاع التعدين والمناجم ارتفع بنسبة 6 بالمئة، والصناعات التحويلية 9.5 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.

كما أشارت إلى ارتفاع مؤشر إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 4.9 بالمئة خلال الفترة المذكورة.

ومؤشر الإنتاج الصناعي هو مؤشر يقيس إجمالي حجم الإنتاج الصناعي في الدولة بغض النظر عن قيمته السعرية، ويعتبر مؤشرًا رائدًا للناتج المحلي الإجمالي.