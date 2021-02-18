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تركيا: اتفاقية التجارة التفضيلية مع أذربيجان تدخل حيز التنفيذ مطلع مارس

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 18.02.2021 17:49
İHA İHA

أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، الخميس، أن اتفاقية التجارة التفضيلية مع أذربيجان ستدخل حيز التنفيذ مطلع مارس/ آذار المقبل.

وأوضحت بكجان في كلمة أمام منتدى الأعمال التركي الأذربيجاني المنعقد بالعاصمة أنقرة، أن الجانبين شرعا في العمل على توسيع نطاق الاتفاقية.

وذكرت بكجان أن بلادها تسعى لرفع حجم التبادل التجاري مع أذربيجان إلى 15 مليار دولار.

وأشارت إلى أن تحقيق أذربيجان النصر في معركة استرداد إقليم "قره باغ" يشكل بداية لحقبة جديدة ستغير البنية التجارية واللوجستية في المنطقة.

وشددت على أن تركيا ستكون في تعاون كامل مع أشقائها الأذربيجانيين خلال هذه الحقبة الجديدة.

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