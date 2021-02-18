نائب أردوغان: تدفقات المحافظ الأجنبية إلى البلاد تخطت 15 مليار دولار

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الخميس، إن تدفقات المحافظ الأجنبية إلى بلاده تخطت 15 مليار دولار خلال الأشهر الأخيرة.

وأضاف في كلمة أمام منتدى الأعمال التركي الأذربيجاني المنعقد بالعاصمة أنقرة، أن الحكومة تسلك جميع الخطوات الضرورية لخلق بيئة تلبي توقعات المستثمرين على أعلى مستوى عبر تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز القدرة على التنبؤ.

وأوضح أن الحكومة أعدت أجندة إصلاحات قانونية تمس الاقتصاد والاستثمارات بشكل مباشر، وسيتم عرضها على البرلمان خلال الأيام المقبلة.

وأكد أن تركيا تجاوزت عاما صعبا بسبب جائحة كورونا، وأنها مصممة على تطوير تجارتها وضمان دوران عجلة الصناعة، وفي الوقت ذاته مكافحة الجائحة.

وشدد أن تركيا لم تحد أبدا عن هدفها في تعزيز اقتصادها أثناء الجائحة، مؤكدا أن المؤشرات الأولية للعام الحالي تشير إلى استمرار التعافي في الاقتصاد التركي.

وذكر أن تحرير أذربيجان لأراضيها المحتلة في إقليم "قره باغ" والفرص الجديدة التي أتاحتها الجائحة أمران يمكن اعتبارهما نقطة تحول جديدة في العلاقات الاقتصادية بين تركيا وأذربيجان.

وأشار إلى أن البلدين يهدفان إلى رفع التبادل التجاري بينهما إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2023.