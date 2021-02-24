تركيا: تحديث "الاتحاد الجمركي" مهم لتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

شددت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، على أن تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي هي أهم العناصر الأساسية لتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وأكدت بكجان في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن الهدف الاستراتيجي لأنقرة يتمثل في العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أن تركيا تنظر إلى علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي من هذا المنظور.

وقالت: "تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي من أهم العناصر الأساسية لتحسين العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي".

ولفتت إلى وجود فرصة لخلق أجندة إيجابية في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، معربة عن استعدادها للعمل من أجل ذلك.