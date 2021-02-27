صندوق الثروة السيادي النرويجي يستثمر 812 مليون دولار في بورصة إسطنبول

استثمر صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي يعد أكبر صندوق سيادي في العالم 812 مليون دولار في أسهم بعض الشركات بتركيا نهاية 2020.

ووفق المعلومات المتوفرة من بنك نورغيس الذي يدير صندوق الثروة السيادي النرويجي، فأن الصندوق اشترى أسهماً من 34 شركة مختلفة الحجم في بورصة إسطنبول نهاية 2020.

واستثمر الصندوق ما يبلغ إجماله 812 مليون دولار لشراء أسهم شركات تركية، في مقدمتها "أريغلي للصلب والحديد" (أردمير)، و"قره بوك للصلب والحديد" (قاردمير)، و"باتكيم للكمياويات القابضة"، ومصافي البترول التركية (توبراش).

كما اشترى الصندوق أسهما في مصرف "أق بنك" التركي، وأسهما بشركة اتحاد المتاجر (بيم) ومصانع تركيا للزجاج، ومصرف "غرنتي بنك"، وشركة الخطوط الجوية التركية، وشركة آرجليك لصناعة الأجهزة الكهربائية.

ومنذ عام 2001، يقوم صندوق الثروة السيادي النرويجي باستثمارات صغيرة في تركيا، واعتباراً من 2008، زاد استثماراته في أسهم الشركات التركية.