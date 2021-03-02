الصادرات التركية في فبراير تسجل رقماً قياسياً جديداً

أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، أن صادرات البلاد في فبراير/شباط الماضي سجلت رقما قياسيا ببلوغها 16 مليار و12 مليون دولار.

وبذلك تكون الصادرات سجلت زيادة قدرها 9.6 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي (2020)، بحسب بكجان، الثلاثاء.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة مع رئيس مجلس المصدرين الأتراك إسماعيل غولّه، وبمشاركة سيدات الأعمال الأعضاء في المجلس، الذي انعقد بمناسبة يوم المرأة العالمي المرتقب في 8 مارس/آذار الجاري.

وأشارت بكجان أنّ الأرقام المسجلة في صادرات الشهر الماضي تعد قياسية والأعلى بين كافة أشهر فبراير منذ تأسيس الجمهورية التركية عام 1923.

وأوضحت أنّ العجز التجاري في أول شهرين من العام الجاري تراجع بنسبة 15.3 بالمئة.

وقالت إنّ واردات تركيا في فبراير ارتفعت بنسبة 9.8 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى 19 مليار و327 مليون دولار.

وأعربت بكجان عن ثقتها في زيادة الصادرات التركية خلال العام 2021، مع بدء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في وقت قريب، وزيادة حجم الاستثمارات والإنتاج.

ولفتت إلى أنّ تركيا إلى جانب الصين، الوحيدتان اللتان حققتا نموا في العام 2020 بين دول مجموعة العشرين، على الرغم من تبعات جائحة كورونا.

وأشارت إلى أنّ الصادرات التركية حققت زيادة في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 6.7 بالمئة، لتصل إلى 51.5 مليار دولار.

أما إجمالي الصادرات في العام 2020 فبلغت 169.7 مليار دولار محققة الأهداف المنشودة في هذا الإطار.