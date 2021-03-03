تركيا.. ارتفاع التضخم بنسبة 0.91 بالمئة خلال فبراير

أعلنت هيئة الإحصاء التركية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا خلال فبراير/شباط الماضي 0.91 في المئة، ليصبح التضخم 15.61 بالمئة على أساس سنوي.

جاء ذلك في أحدث معطيات كشفت عنها الهيئة، الأربعاء.

وأوضحت الهيئة أنه بالنظر إلى متوسط الأشهر الـ 12 خلال العام المنصرم، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 12.81 في المئة، وكذلك أسعار المنتجين المحليين 15.14 في المئة.

وأشارت أن مؤشر أسعار المستهلكين في فبراير ارتفع 12.6 في المئة مقارنة بـ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، و15.61 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2020.

كما أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 3.93 في المئة مقارنة مع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، و27.09 في المئة مقارنة بفبراير 2020.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع التضخم في فبراير الماضي، بنسبة 0.77 في المئة، ليبلغ المعدل السنوي 15.45 في المئة.

ويقيس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات التي تحصل في المستوى العام للأسعار، انطلاقا من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلكة داخل بلد معين.