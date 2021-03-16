وزير المالية التركي: برنامج الإصلاح الاقتصادي خارطة طريق لفرص ما بعد كورونا

أكد وزير الخزانة والمالية التركي لطفي إلوان أنّ برنامج الإصلاح الاقتصادي المعلن عنه مؤخرا سيشكل خارطة طريق من أجل فرص هامة لمرحلة ما بعد فيروس كورونا.

جاء ذلك في لقاء مع طاولة محرري وكالة الأناضول الثلاثاء.

وأشار أن دول عديدة طلبت الاطلاع على تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد.

وأكد إلوان أنهم سيضعون المستثمرين الأجانب في ضوء تفاصيل هذا البرنامج.

وأضاف أنهم سيطلعون كذلك دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين على تفاصيله.

وشدد الوزير على أن من بين أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي هي اغتنام الفرص الاقتصادية الهامة الموجودة أمام تركيا في المرحلة القادمة.

وبين أنّ إعلان الجدول الزمني لتطبيق حزمة الإصلاح الاقتصادي سيعلن خلال الأيام القليلة القادمة، وحدد يوم الثلاثاء القادم كموعد أقصى للإعلان.