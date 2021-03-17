الفيدرالي الأمريكي يثبت الفائدة ويتوقع قفزة في النمو خلال 2021

توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قفزة سريعة في النمو الاقتصادي والتضخم هذا العام مع انحسار أزمة كوفيد-19، وجدد تعهده بإبقاء هدفه لسعر الفائدة قريبا من الصفر لأعوام قادمة.

أصبح البنك المركزي الأمريكي يتوقع نمو الاقتصاد 6.5 % هذا العام، وتراجع معدل البطالة إلى 4.5 % بنهاية السنة، مقارنة بنمو متوقع 4.5% وبطالة خمسة% في تقديرات اجتماع ديسمبر كانون الأول.

وبات من المتوقع أن تتجاوز معدلات ارتفاع الأسعار هدف مجلس الاحتياطي البالغ اثنين بالمئة هذا العام، لتصل إلى 2.4% بنهاية السنة ثم تتراجع في 2022.

وقالت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في بيان: "مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف ارتفعت". وقررت اللجنة إبقاء هدف سعر فائدة ليلة واحدة في نطاق الصفر إلى 0.25 %.

لكن تحسن التوقعات الاقتصادية لم يغير توقعات صناع السياسات لأسعار الفائدة، وإن كان هناك تحول أولي في وجهات النظر. فقد توقع سبعة من 18 مسؤولا رفع أسعار الفائدة في 2023، مقارنة بخمسة في ديسمبر/ كانون الأول.

ورأى أربعة مسؤولين أنه قد يتعين رفع الفائدة في العام القادم، وهو الرأي الذي لم يقل به أحد في ديسمبر كانون الأول.