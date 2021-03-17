وزيرة بريطانية تشيد باتفاق التجارة الحرة مع تركيا

أشادت وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس، باتفاقية التجارة الحرة المبرمة مع تركيا، مشيرة أنها أتاحت الفرصة لشركة "فورد" لمواصلة استثماراتها في البلدين.

جاء ذلك في تغريدة، الأربعاء، علقت فيها الوزيرة على قرار شركة فورد الرائدة في صناعة السيارات، الاستثمار في تركيا.

وقالت تروس في تغريدتها: "الاتفاق التجاري مع تركيا خبر سار، فقد ساعد على توفير فرص عمل عبر الحفاظ على سلاسل التوريد لكبرى مصنعي السيارات لدينا مثل فورد، فالاتفاق منح الثقة لمواصلة الاستثمار في بريطانيا".

والثلاثاء، أعلنت "فورد" أنه سيتم إنتاج محركات الديزل للجيل القادم من سيارات ترانزيت كاستم، في مصنعها بمنطقة داجنهام البريطانية.

وأوضحت الشركة في بيان، أن تلك المحركات ستستخدم في مركبات الجيل الجديد التي سينتجها مصنع "فورد أوتوسان" في تركيا.

ولفت البيان إلى أن الاستثمار المشترك للشركة في كلا البلدين، سيضمن استمرار عمل ألف و900 شخص في مصنع "فورد" بمنطقة داجنهام.

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول 2020، وقعت تركيا وبريطانيا اتفاقية تجارة حرة تهدف إلى زيادة العلاقات التجارية بناء على مبدأ الربح المتبادل.

وتعتبر اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، الأولى لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.