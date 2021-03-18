المركزي التركي يرفع الفائدة 200 نقطة أساس إلى 19 في المئة

أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، رفع أسعار الفائدة من 17 إلى 19 بالمئة، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.

جاء ذلك، في بيان، عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، برئاسة محافظه ناجي آغبال، بالعاصمة أنقرة.

وأوضح البيان أنه تقرر رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، من 17 إلى 19 بالمئة، مع تأكيد إجراء تشديد نقدي قوي إضافي بالنظر إلى المخاطر الصاعدة.

وأشار إلى تحسن توقعات النمو العالمي وارتفاع أسعار السلع العالمية نتيجة التطورات الإيجابية التي شهدتها السياسات النقدية والمالية التوسعية وعملية التطعيم ضد كورونا.

كما أن تخفيف قيود تدابير مكافحة كورونا في تركيا ساهم في تنشيط سير النشاط الاقتصادي بشكل قوي.

وأشار إلى توقعات الزيادة في النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات والقطاعات ذات الصلة بالتزامن مع تخفيف القيود.

وذكر البيان أن النمو المرتفع للقروض إلى جانب الطلب المحلي القوي يساهم في التأثير سلبا على ميزان الحساب الجاري نتيجة ارتفاع أسعار الواردات.

وأضاف أن ظروف الطلب المحلي وارتفاع أسعار الصرف والأسعار الدولية للأغذية الأساسية، تؤثر سلبا على سلوك التسعير وتوقعات التضخم.

وأكد البيان أن البنك المركزي سيواصل استخدام موقفه النقدي الحازم لفترة طويلة مع مراعاة جميع العوامل المؤثرة على التضخم، إلى أن تتشكل مؤشرات قوية تدل على تراجع التضخم واستقرار الأسعار.

يذكر أن البنك المركزي التركي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، من 15 إلى 17 بالمئة، في ديسمبر/ كانون الأول 2020.