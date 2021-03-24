وزير المالية التركي: أتممنا الجدول الزمني لحزمة الإصلاحات الاقتصادية

قال وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان، إن وزارته أتمت الجدول الزمني لحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها مؤخرا.

وأضاف ألوان في تغريدة عبر تويتر، الثلاثاء، أنه "يمكن الاطلاع على الجدول الزمني للإصلاحات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة والمالية".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن في 12 مارس/آذار الجاري، عن خطة عمل الإصلاحات الاقتصادية.

وتتضمن الخطة 10 أهداف رئيسية في مجالات: المالية العامة، استقرار الأسعار، قطاع التمويل، العجز التجاري، التوظيف، حوكمة المؤسسات، تحفيز الاستثمارات، تسهيل التجارة الداخلية، المنافسة ومراقبة الأسواق.

ومن المخطط بحسب الجدول الزمني إتمام كافة إجراءات حزمة الإصلاحات الاقتصادية بحلول شهر مارس/ آذار 2023.