إيران والصين توقعان اتفاقا اقتصاديا مدته 25 عاما

تعتزم إيران والصين توقيع اتفاق تعاون، السبت، مدته 25 عاما في إطار مشروع "الحزام والطريق" الصيني، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

ونقلت وكالة أنباء "إرنا" (رسمية) عن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، قوله إنه "سيتم اليوم السبت التوقيع على الوثيقة الشاملة للتعاون بين ايران والصين للأعوام الـ 25 القادمة".

و"الحزام والطريق" مبادرة صينية، تعرف أيضا بـ"طريق الحرير" للقرن الحادي والعشرين، وتهدف إلى ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنى التحتية للممرات الاقتصادية العالمية، لربط أكثر من 70 بلدا.

وأضاف زاده أن الاتفاق ينظم الأبعاد الاقتصادية للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات.

وأكد أن الاتفاق سيكون بمثابة "خارطة طريق" في تعميق العلاقات الثنائية.

وجاء البيان أثناء زيارة رسمية لوزير الخارجية الصيني وانغ يي للعاصمة الإيرانية طهران.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير الصيني بالرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره جواد ظريف.

وذكرت "إرنا" أن وزيري خارجية البلدين سيوقعان اتفاق التعاون.