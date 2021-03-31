مباحثات تركية أمريكية لزيادة حجم التجارة وتسهيلها

تبحث وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، وممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي، في وقت لاحق الأربعاء، سبل زيادة حجم التجارة بين البلدين وتسهيل العمليات التجارية.

وأفاد بيان صادر عن وزارة التجارة التركية، أن بكجان ستعقد لقاءً عبر اتصال مرئي مع تاي، هو الأول من نوعه منذ تسلم الأخيرة منصبها في الإدارة الجديدة في 18 مارس/ آذار الجاري.

وأضاف البيان أن رغبة تاي في عقد لقاء مع تركيا بعد وقت قصير من شغلها المنصب، يعكس مدى الأهمية التي توليها للعلاقات التجارية مع أنقرة.

وأشار البيان أنه من المرتقب أن تتناول بكجان وتاي مواضيع العلاقات التجارية، وسبل زيادة حجم التجارة بين البلدين بشكل متوازن، وتسهيل العمليات التجارية وعلاقات الشراكة.

وأردف أنه من المخطط أيضا أن تبحثا العلاقات في إطار منظمة التجارة العالمية، إلى جانب الخطوات الممكن اتخاذها في مواجهة التبعات السلبية لجائحة كورونا على التجارة الدولية.

وسجل حجم الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة زيادة بمعدل 13.5 بالمئة في 2020، بالرغم من جائحة كورونا، بواقع 10.1 مليارات دولار.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 22.1 مليار دولار.