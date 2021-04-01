ارتفاع الصادرات التركية 42.2 بالمئة في مارس

ارتفعت الصادرات التركية خلال مارس/ آذار الماضي، بنسبة 42.2 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020، مسجلة بذلك مستوى قياسيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها وزيرة التجارة روهصار بكجان، الخميس، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة.

وأوضحت أن العجز التجاري الخارجي تراجع بنسبة 15.2 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من 2020 لينخفض من 13 مليار إلى 11 مليار دولار.

ونوهت إلى أن العجز التجاري الخارجي باستثناء الطاقة بلغ خلال الفترة نفسها 3 مليار و925 مليون دولار، مسجلا انخفاضا بنسبة 15.3بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

وقالت بكجان إن قيمة الصادرات التركية ازدادت بنسبة 17.3 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2021، لتصل 50 مليارا و23 مليون دولار، مسجلة مستوى قياسيا.

ولفتت إلى أن تركيا تخطت بذلك ربعين على التوالي حاجز الـ 50 مليار دولار في الصادرات.

وأفادت بكجان أن واردات تركيا خلال الربع الأول من 2021 زادت بنسبة 9.7 بالمئة مقارنة بالربع نفسه من العام الفائت، لتبلغ 61 مليار دولار.

وبيّنت أن معدل الصادرات بالنسبة للواردات ارتفع 5.3 نقطة في الربع الأول مقارنة بالعام الفائت، ليصل 81.9 بالمائة.

وأكدت أن العجز التجاري تراجع خلال مارس بنسبة 14.2 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من 2020، لينخفض من 5.5 مليارات إلى 4.7 مليارات دولار.

ونوهت إلى أن العجز التجاري باستثناء الطاقة بلغ خلال الفترة نفسها 1.9 مليار دولار، مسجلا انخفاضا بنسبة 39.2 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت أن صادرات مارس الماضي زادت 42.2 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، بواقع 18 مليارا و985 مليون دولار، مسجلة رقما قياسيا.

وكانت تركيا قد سجلت مستوى قياسيا في الصادرات على أساس شهري خلال ديسمبر/ كانون الأول 2020، بلغ حينها 17 مليارا و847 مليون دولار.

ولفتت إلى أن الواردات الشهرية زادت 25.8 بالمئة مقارنة بآذار 2020، لتبلغ 23 مليارا و679 مليون دولار.

وذكرت أن معدل الصادرات بالنسبة للواردات ارتفع 9.2 نقطة في مارس مقارنة بالعام الفائت، ليصل 80.2 بالمائة.

وبيّنت أنهم مستمرون في إيصال المنتجات التركية إلى جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى النتائج الإيجابية رغم التأثيرات السلبية لوباء كورونا.