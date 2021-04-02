لطفي ألوان يؤكد للسفراء الأوروبيين عزم بلاده تنفيذ إصلاحات اقتصادية

عقد وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان، الجمعة، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرنس مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي، أكد فيه عزم بلاده تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة.

وقال ألوان، إنه شرح خلال الاجتماع حزمة الإصلاحات الاقتصادية في بلاده، وأطلع السفراء الأوروبيين على تفاصيل بخصوص "سياسات الاقتصاد الكلي" و"السياسات الهيكلية".

وخلال الاجتماع رد الوزير التركي على أسئلة السفراء حول حزمة الاصلاحات الاقتصادية في تركيا، فيما أطلعهم على معلومات حول النظرة العامة للاقتصاد التركي.

وقال الوزير: "عقب إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان حزمة الإصلاحات الاقتصادية للرأي العام، تلقينا طلبات من مستثمرين وممثلي البعثات الدبلوماسية لعقد اجتماع بخصوص فحوى تلك الإصلاحات، ونبدي اهتماماً كبيراً بتلبية هذه الطلبات".

وأضاف: "سنطلع كافة محاورينا على مدى عزم تركيا تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية".

وبيّن أنه خلال الاجتماع تطرق إلى تفصيل سياسات بلاده في مجالات انضباط المالية العامة، ومكافحة التضخم، وتعزيز القطاع المالي، وخفض عجز الحساب الجاري، وتعزيز التوظيف.

ولفت ألوان إلى أنه أكد خلال الاجتماع أن استقرار الاقتصاد الكلي يمثل أولوية رئيسية لبلاده.

وأردف: "سنواصل عقد الاجتماعات المتعلقة بحزمة إصلاحات اقتصادنا في الأيام المقبلة".

وفي 12 آذار/ مارس الماضي، أعلن الرئيس أردوغان، حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة، وأكد تصميم حكومته على الارتقاء بالبلاد إلى مصاف الدول العشر الكبار اقتصاديا.