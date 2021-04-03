50 مليار دولار.. صادرت تركيا في الربع الأول من 2021

تجاوزت صادرات تركيا، 50 مليار دولار، في الربع الأول من عام 2021.

وقال إسماعيل غولي رئيس اتحاد المصدرين الأتراك، إن صادرت البلاد كانت جيدة، رغم تأثيرات فيروس كورونا السالبة على حركة التجارة العالمية.

وأضاف، بلغت صادرت تركيا، في الربع الأول من العام الحالي 50 مليارا و23 مليون دولار، لتسجل زيادة بنسبة 17.2 بالمائة.

وأوضح غولي أن عوائد تركيا من صادرت مارس/أذار الماضي، تقدر بـ18 مليارا و 985 مليون دولار، بزيادة 42.2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأشار غولي إلى أن هذا النجاح هو نتاج لدعم حكومي لقطاع التصدير والإنتاج في البلاد، وخطة إدارية محكمة تعاملت مع أزمة كورونا بكل احترافية.

وأكد غول، أن تركيا أثبتت للعالم تفوقها الكبير في مجال الصادرات، وقدرة منتجيها المحليين على المحافظة على خطوط الإمداد لمدخلات الصناعة، في الأوقات الصعبة.

وذكر غولي، أن تركيا تهدف لتحقيق صادرات بقيمة تتراوح بين 184 و 200 مليار دولار بنهاية العالم الجاري.