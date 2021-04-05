تركيا.. ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك 1.08 في المئة خلال مارس

أعلنت هيئة الإحصاء التركية، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا خلال مارس/ آذار الماضي 1.08 في المئة، ليصبح التضخم 16.19 بالمئة على أساس سنوي.

جاء ذلك في أحدث معطيات كشفت عنها الهيئة، الاثنين.

وأوضحت الهيئة أنه بالنظر إلى متوسط الأشهر الـ 12 خلال العام المنصرم، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 13.18 في المئة، وكذلك أسعار المنتجين المحليين 17.04 في المئة.

وأشارت أن مؤشر أسعار المستهلكين في مارس ارتفع 3.71 في المئة مقارنة بـ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، و16.19 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2020.

كما أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 8.21 في المئة مقارنة مع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، و31.2 في المئة مقارنة بفبراير 2020.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع التضخم في مارس الماضي، بنسبة 1.09 في المئة، ليبلغ المعدل السنوي 15.61 في المئة.

ويقيس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات التي تحصل في المستوى العام للأسعار، انطلاقا من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلكة داخل بلد معين.