صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو العالمي بفضل لقاحات كورونا

رفع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنصف نقطة مئوية إلى 6 % في 2021، من 5.5 % توقعاته في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وعزا في أحدث تقاريره حول آفاق الاقتصاد العالمي هذا التحسن إلى "بشائر الخروج من الأزمة الصحية والاقتصادية (الناجمة عن جائحة كورونا)، التي تزداد وضوحا يوما بعد يوم مع تطعيم مئات الملايين لإطلاق التعافي في كثير من البلدان".

وقال الصندوق إن انتعاشاً أقوى من المتوقع أن يتحقق في مناطق مختلفة، بفضل الدعم الإضافي من المالية العامة، خصوصا في الولايات المتحدة حيث حدث مزيد من التحسن.

وزاد: "لدينا توقعات لنمو الاقتصادات المتقدمة بنحو نقطة مئوية إلى 5.1 % في 2021"، من 4.3 % توقعاته في يناير.

وضمن مجموعة الاقتصادات المتقدمة، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي بـ1.3 نقطة مئوية إلى 6.4 % ، من 5.1 % توقعها في يناير.

وأقرت الولايات المتحدة في 11 مارس/آذار الماضي، حزمة تحفيز ضخمة بمقدار 1.9 تريليون دولار، هي الثالثة في عام، بإجمالي 5.8 تريليونات دولار.

والأسبوع الماضي، اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن خطة جديدة لتطوير البنى التحتية بمقدار تريليوني دولار إضافية.

وقال صندوق النقد إن "سرعة انتشار اللقاح في الولايات المتحدة وإقرار حزمة التحفيز المالي بقيمة 1.9 تريليون دولار، أديا إلى تعزيز التعافي الاقتصادي المتوقع".

وضمن هذه المجموعة أيضا، رفع الصندوق توقعاته بشكل طفيف للنمو في منطقة اليورو إلى 4.4 % في 2021، بعدما كان خفضها في يناير إلى 4.2 %.

وضمن الاقتصادات الصاعدة والنامية، رفع توقعاته لنمو اقتصاد الصين إلى 8.4 % في 2021، من 8.1 % توقعها في يناير، والهند إلى 12.5 % من 11.5 % ، وروسيا إلى 3.8 % من 3 %.

وفي منطقة الشرق الأوسط، رفع الصندوق توقعاته للنمو في السعودية، بثلاث أعشار مئوية إلى 2.9 % خلال 2021، مقارنة بـ 2.6 % توقعها في يناير.