صادرات المجوهرات في تركيا تحقق نموا بنسبة 48 بالمئة في مارس

ارتفعت صادرات المجوهرات في تركيا، خلال مارس/ آذار الماضي 48 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من 2020.

وأظهرت معطيات اتحاد مصدّري المجوهرات في تركيا، أن عائدات القطاع خلال مارس، بلغت 340 مليونا و12 ألفا و661 دولارا.

ووفق المعطيات ذاتها، ارتفعت صادرات القطاع إلى 976 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلة نموا 9 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2020.

وتصدرت الإمارات قائمة البلدان الأكثر استيرادا للمجوهرات التركية، خلال الربع الأول من العام الجاري، بواقع 157.5 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة 143.5 مليونا، ثم إقليم هونغ كونغ 87.6 مليونا.