تركيا تصدر أثاثا منزليا بنحو مليار دولار في 3 أشهر

اقتربت قيمة الصادرات التركية في قطاع الأثاث المنزلي من حاجز المليار دولار، خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلة 962 مليون دولار.

وقال رئيس اتحاد مصدري الأثاث والورق ومنتجات الغابات بإسطنبول، أحمد غولاتش، إن ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل والعراق تأتي في مقدمة الدول المستوردة للموبيليا التركية.

وأوضح أن صادرات قطاع الأثاث والورق ومنتجات الغابات، سجلت نموا بنسبة 14.64 بالمئة في الربع الأول، بواقع 1.5 مليار دولار، بينها 962 للموبيليا.

وأشار غولاتش إلى أن تركيا تحل في المرتبة الثامنة عالميا في صادرات الموبيليا، لافتا إلى تحديدهم استراتيجية شاملة بهدف الارتقاء 3 درجات والدخول في قائمة الخمس الأوائل.

بدوره، أوضح رئيس جمعية مصنعي الموبيليا، نوري غورجان، أن القطاع سجل نموا بمعدل 15 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف أن قطاع الأثاث المنزلي يأتي في مقدمة القطاعات التي تمت إدارتها بشكل جيد في تركيا في ظل جائحة كورونا.

ولفت إلى أن بلاده نجحت في تلبية الطلب المتزايد على الموبيليا مع تراجع الطلب على المنتجات الصينية.