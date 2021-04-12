قطر: التبادل التجاري مع تركيا ارتفع أكثر من 100 بالمئة منذ 2016

أشاد رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، الأحد، بنمو التبادل التجاري مع تركيا خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، بنسبة تزيد عن 100 بالمئة.

جاء ذلك خلال اجتماع آل ثاني مع عبد الرحمن قان رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية "موصياد"، بحسب بيان صادر عن غرفة قطر (حكومية).

وأفاد البيان بأن الجانبين استعرضا "سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين".

كما ناقش الاجتماع "إمكانية التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره التركي في إقامة استثمارات مشتركة خارج البلدين".

وبحسب البيان، قال آل ثاني إن "قيمة التبادل التجاري بلغت 1.91 مليار دولار أمريكي في العام 2020 مقابل نحو 900 مليون دولار في العام 2016".

وأضاف أن "العلاقات القطرية التركية شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، بما انعكس بشكل كبير على التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين".

وأشار إلى "وجود مئات الشركات التركية التي تعمل في السوق القطري بشراكة مع شركات قطرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وخصوصا في التجارة والمقاولات والخدمات والضيافة".

وأكد "رغبة رجال الأعمال القطريين في الاستثمار بتركيا، وإقامة تحالفات مع نظرائهم الأتراك للاستفادة من خبراتهم في إقامة استثمارات مشتركة خارج البلدين، خصوصا بالقارة الإفريقية".

من جانبه، قال عبد الرحمن قان إن "الجمعية ترغب في إقامة علاقات تعاون وثيقة مع غرفة قطر لتعزيز الاستثمارات المتبادلة بين رجال الأعمال من البلدين".

وأوضح أن "هناك رغبة لدى العديد من رجال الأعمال الأتراك في الاستثمار في قطاعات مختلفة في قطر".

وحسب بيان نشرته جمعية موصياد، أكد قان، على سعيهم لتخطي الهدف المرسوم بالوصول لـ 5 مليارات دولار في حجم التجارة بين تركيا وقطر.