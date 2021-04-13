ارتفاع الإنتاج الصناعي التركي بنسبة 8.8 بالمئة في فبراير

ارتفع الإنتاج الصناعي التركي 8.8 بالمئة على أساس سنوي في فبراير/شباط، وفق ما أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء

وهو ما يتماشى مع التوقعات ويشير إلى نموه للشهر التاسع على التوالي بعد أن تضرر العام الماضي بسبب إجراءات احتواء جائحة فيروس كورونا.

وقال معهد الإحصاءات التركي إن الإنتاج الصناعي المعدل في ضوء التقويم وعوامل موسمية ارتفع على أساس شهري 0.1 بالمئة في فبراير/شباط. وتوقع استطلاع لرويترز نموا سنويا 8.9 بالمئة.

وأوقفت العديد من المصانع التركية العمليات قبل عام، وذلك بُعيد تسجيل أول إصابة بكوفيد-19. فيما نزل الإنتاج 31.4 بالمئة في أبريل/نيسان و19.9 بالمئة في مايو/أيار قبل أن يبدأ التعافي في يونيو/حزيران.