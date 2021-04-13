تركيا الثانية بين دول "العشرين" في نمو الإنتاج الصناعي السنوي

سجلت تركيا زيادة في مؤشر الإنتاج الصناعي على أساس سنوي خلال فبراير/ شباط الماضي بنسبة 8.8 بالمئة، لتحل في المركز الثاني بعد الصين بين دول مجموعة العشرين.

جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر نشرها وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، الثلاثاء، قيّم فيها بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي التركي في فبراير.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الإحصاء التركية، ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي خلال فبراير، بنسبة 0.1 بالمئة على أساس شهري و8.8 بالمئة على أساس سنوي.

وأوضح ورانك أن الاتجاه المتزايد في الإنتاج الصناعي في تركيا مستمر رغم الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.

وأضاف أن الإنتاج الصناعي في تركيا زاد في فبراير الماضي بنسبة 8.8 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتكون بذلك إحدى الدول الأكثر ارتفاعا في الإنتاج الصناعي السنوي بين دول مجموعة العشرين.

وأشار إلى أن الأداء المتزايد في الإنتاج جعل تركيا تحتل المرتبة الثانية بعد الصين في مجموعة العشرين.

يشار أن الإنتاج الصناعي في كوريا الجنوبية زاد بنسبة 0.9 بالمئة على أساس سنوي، فيما تراجع في اليابان بنسبة 2.6 بالمئة، وبنسبة 3.6 بالمئة في الهند، و4.2 بالمئة في الولايات المتحدة، و6.4 بالمئة في ألمانيا.