ارتفاع حجم التبادل التجاري بين تركيا وتشاد بالرغم من تحديات كورونا

ازداد حجم التبادل التجاري بين تركيا وتشاد في العام الماضي رغم ما واجهته التجارة من تحديات بسبب وباء كورونا.

ففي حديث للأناضول، قال السفير التركي في أنجامينا، كمال قايغيسيز، إن الزيارات المتبادلة لرؤساء البلدين، عامي 2017 و2019، عززت من العلاقات الثنائية بين تركيا وتشاد.

وأشار قايغيسيز بعمق العلاقات بين البلدين، مبيناً أنها تعود إلى القرن الـ 16 الميلادي، زمن الإمبراطورية العثمانية.

ولفت إلى أن تشاد كانت من أوائل البلدان التي نددت بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا صيف 2016.

وأكد أن تركيا ستواصل الوقوف دوماً إلى جانب تشاد، في مختلف المجالات.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، بلغ 75 مليون دولار عام 2019، وارتفع هذا الرقم إلى 112 مليون دولار، العام المنصرم، رغم تحديات كورونا.

على الصعيد التعليمي، قال "قايغيسيز" إن هناك 1470 طالباً من تشاد، يواصلون تعليمهم في الجامعات التركية حالياً، فيما يواصل قرابة 700 طالب آخر، تعليمهم في مدارس وقف المعارف التركي بتشاد.