النقل بخطوط السكك الحديدية التركية يشهد طفرة غير مسبوقة محلياً ودولياً

أفاد وزير النقل والبنية التحتية التركي إن نقل البضائع عبر السكك الحديدية داخل وخارج تركيا في الربع الأول من العام الجاري زاد بنسبة 30 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وأفاد عادل قره إسماعيل أوغلو، في حوار مع وكالة الأناضول، أن نقل البضائع عبر السكك الحديدية في اتجاه أوروبا زاد سنة 2020 بنسبة 25 بالمئة مقارنة بعام 2019، متوقعاً أن يستمر هذا الزخم خلال العام الجاري.

وأكد أن خط سكة حديد "باكو - تبليسي - قارص" (الذي ينطلق من أذربيجان إلى تركيا عبر جورجيا) نقل 154 ألف 836 طناً من البضائع في الربع الأول من العام الجاري عبر ألفين و468 عربة قطار مقارنة بـ78 ألف طن في الربع الأول من عام 2020.

وأوضح الوزير أن النقل عبر خطوط السكك الحديدية أصبح أكثر أهمية وتأثيراً من أجل مواصلة التجارة في ظل انتشار جائحة كورونا، مشيرا أن أهمية النقل عبر السكك الحديدية تزداد بالتدريج.

ولفت إلى ازدياد الطلب يوما بعد يوم على رحلات النقل التي تنفذها المديرية العامة للنقل بهيئة السكك الحديدية التركية في اتجاه أوروبا إلى بلغاريا ورومانيا وصربيا والمجر وبولندا والنمسا وسلوفينيا والتشيك وفرنسا وألمانيا ولذلك زادت عدد الرحلات.

وتابع: "هناك زيادة أيضاً في الطلب على النقل بحاويات الشاحنات من تركيا إلى أوروبا، ونقوم عبر تجهيز عربات القطارات بطريقة خاصة بوضع اثنين من حاويات الشاحنات في كل عربة قطار".

وأكد أنه بذلك يمكن نقل البضائع التي يجب نقلها بمئات الشاحنات بعدد قليل من القطارات دون إعاقة حركة المرور وبتكلفة أقل وخلال وقت أسرع.

** مليون طن إلى إيران

وأوضح الوزير أن نقل البضائع بين تركيا وإيران ازداد عام 2020 بنسبة 60 بالمئة مقارنة بعام 2019، وأن العبارات التي دخلت الخدمة مؤخراً عبر بحيرة وان (شرق) وفرت مزايا كبيرة لنقل البضائع.

وأضاف أنهم يواصلون العمل على رفع حجم نقل البضائع إلى إيران بنحو مليون طن، ولنقل البضائع عبر إيران إلى باكستان وأفغانستان والصين.

وأشار قره إسماعيل أوغلو، إلى أن تركيا نفذت عدة مشروعات مهمة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، أبرزها خط السكة الحديد "باكو- تبليسي - قارص".

ولفت إلى أنهم ينفذون رحلات نقل بضائع بالقطارات إلى جورجيا وأذربيجان وكازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وتركمانستان وروسيا والصين.

وأكد الوزير أن أزمة قناة السويس الأخيرة أبرزت أهمية مشروع "الممر الأوسط" الذي يمر بتركيا.

وأوضح أنه تم نقل 396 ألفا و778 طنا من البضائع عبر خطي السكك الحديد "باكو- تبليسي - قارص" و"الممر الأوسط" العام الماضي بزيادة بنسبة 104 بالمئة مقارنة بعام 2019.

وذكر قره إسماعيل أوغلو أن خط الممر الأوسط يتيح وصول البضائع من آسيا إلى مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبحر المتوسط بفضل ربطه مع الموانئ في تركيا.

وقال إن "الدول التي يمر بها الخط ستحقق أرباحًا اقتصادية كبيرة من التجارة بين أوروبا والصين التي يبلغ حجمها سنوياً 710 مليارات دولار".

** خط مرمراي

وأكد قره إسماعيل أوغلو أن الحكومة ترغب في تحويل تركيا إلى دولة مركزية وقاعدة لوجستية في نقل البضائع عبر السكك الحديدية.

وأضاف أن خط "مرمراي" الواصل بين قارتي آسيا وأوروبا والمار من تحت مضيق البوسفور، كان نقطة تحول كبيرة في نقل البضائع مباشرة بين القارات دون توقف.

وأشار إلى أنه قبل عام 2013 كانت البضائع تُنقل من أوروبا إلى آسيا عبر البحر وبعد افتتاح خط "مرمراي" أصبحت قطارات البضائع تعبر مباشرة.

وأوضح أنه تم نقل 335 ألفا و455 طنا من البضائع بواسطة 766 قطار بضائع عبر خط "مرمراي" إلى داخل تركي.