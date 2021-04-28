أنقرة وطهران تبحثان اتفاقيات جديدة في الطاقة والسياحة

في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية قال "ديريا أورس" سفير تركيا في العاصمة الإيرانية يوم الثلاثاء، إن اللجنة المشتركة بين طهران وأنقرة هي أفضل آلية لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.

وأكد السفير أن لدى أنقرة وطهران نوايا قوية لتنمية كبيرة في حجم التجارة الثنائية.

وأوضح "أورس" أن اجتماع اللجنة المشتركة التركية الإيرانية الثامن والعشرين، المقرر عقده فعلياً في 28 أبريل/نيسان، سيستعرض التحديات والحلول المقترحة للوصول إلى هدف التجارة البالغ 30 مليار دولار.

وأكد السفير أنه من المتوقع أن يشهد الاجتماع توقيع العديد من الوثائق والاتفاقيات في مجالات الطاقة والسياحة والثقافة والنقل والصحة والاستثمار في المشاريع المشتركة.

وقال "أورس" واصفاً أنقرة وطهران بأنهما دولتان متجاورتان تربطهما علاقات عميقة الجذور، إنه بالرغم من وجود خلافات حول بعض القضايا، فإن القنوات السياسية مفتوحة لمعالجة وحل سوء التفاهم.

وأضاف أن الاجتماع المقبل للجنة سيرسم خارطة طريق لتنمية العلاقات الثنائية.

وشدد "أورس" على أن تركيا تدعم الدبلوماسية وتعارض العقوبات ضد إيران، وأنها لطالما رددت هذا الموقف في المحافل الدولية.

وأشار إلى أن رفع العقوبات عن إيران سيدفع عجلة التجارة الدولية قدماً نحو الأمام.