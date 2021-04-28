تراجع مبيعات هواوي الصينية بنسبة 16.5% وسط عقوبات أمريكية

قالت شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا اليوم الأربعاء إن إيراداتها في الربع الأول من العام تراجعت بعد أن باعت علامتها التجارية "أونور" للهواتف الذكية، لكن الربحية تحسنت.

وقالت الشركة إن المبيعات تراجعت بنسبة 16.5 بالمائة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 152.2 مليار يوان (23.5 مليار دولار)، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض الإيرادات لوحدتها الاستهلاكية.

لم تذكر الشركة تحقيق أرباح، لكنها قالت إن هامش ربحها تحسن 3.8 نقطة مئوية إلى 11.1 بالمئة.

تكافح هواوي، أول علامة تجارية عالمية للتكنولوجيا في الصين، للاحتفاظ بحصتها في السوق العالمية بعد العقوبات الأمريكية التي دمرت مبيعاتها للهواتف الذكية، والتي كانت في يوم من الأيام من بين أعلى المبيعات في العالم.

تعد الشركة أيضا أكبر صانع لمعدات الشبكات التي تستخدمها شركات الهاتف والإنترنت.

تقول واشنطن إن هواوي تشكل مخاطر أمنية، وقد تسهل عمليات تجسس صينية، وهو اتهام تنفيه هواوي.

تمنع العقوبات إمكانية الوصول إلى رقائق وخدمات المعالجات الأمريكية، بما في ذلك غوغل وتطبيقات شائعة أخرى.

تصمم هواوي رقائقها الخاصة، لكن يُمنع المصنِّعون من استخدام التكنولوجيا الأمريكية المطلوبة لإنتاجها.