تركيا تولي أهمية كبرى لتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية مع إيران

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي إن الانتهاء من مفاوضات توسيع اتفاقية التجارة التفضيلية التي تشكل البنية التحتية للعلاقات التجارية بين أنقرة وطهران، أولوية رئيسية للبلدين.

وأفاد فاتح دونماز، خلال مشاركته عبر اتصال مرئي في اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، الأربعاء، أن ثمة فرصا مهمة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وإيران.

وأشار إلى أن المفاوضات جارية منذ أكثر من 6 سنوات لتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية، لكي تضاف إليها منتجات جديدة.

وذكر أن الجانبين بحثا خلال الاجتماع "بروتوكول تبادل البيانات في البيئة الإلكترونية" و"مشروع الخط الجمركي المبسط" و"الاعتراف المتبادل بوضع المشغل الاقتصادي المعتمد".

وأوضح أن هذه المشاريع ستوفر تدفقا تجاريا سهلا وسريعا بين البلدين.

وأكد أنه ثمة إرادة مشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات مثل الطاقة والنقل والبيئة والتعليم والزراعة والغابات.