الصادرات التركية تسجل ارتفاعاً بنسبة 42.2 بالمائة الشهر الماضي

سجلت الصادرات التركية في شهر مارس/آذار الماضي زيادة بلغت 42.2 بالمائة مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2020.

ووفق المعطيات التي نشرتها هيئة الإحصاء التركية بالتعاون مع وزارة التجارة، بلغ حجم الصادرات في شهر مارس/آذار 18 مليارا و984 مليون دولار.

كما زاد حجم الواردات بنسبة 25.6 بالمئة إلى 23 مليارا و637 مليون دولار.

وبهذا سجل العجز التجاري في تركيا تراجعا بنسبة 14.9 بالمئة أي بحجم 4 مليارات و653 مليون دولار.

أما معطيات الربع الأول من العام الجاري، فسجلت زيادة في الصادرات بنسبة 17.2 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020 ليصل حجمها 49 مليارا و 986 مليون دولار.