الصادرات التركية في أبريل تحقق قفزة نوعية بنسبة 109 بالمئة

قال وزير التجارة التركي إن عجز التجارة في تركيا تقلص 31.9 بالمئة على أساس سنوي في أبريل/نيسان إلى 3.1 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.

وصرح الوزير محمد موش اليوم الاثنين أن الصادرات ارتفعت 109 بالمئة في أبريل/نيسان إلى 18.8 مليار دولار مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي عندما تباطأت التجارة مع أكبر شركاء أنقرة التجاريين بشكل كبير بسبب جائحة كوفيد-19. وزادت الواردات 61.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 21.9 مليار دولار.

وقال موش أيضا إن العجز التجاري في الشهور الأربعة الأولى من العام تباطأ 19.5 بالمئة إلى 14.2 مليار دولار.

وشدد على أنه حان الوقت للحديث عن زيادة صادراتنا السنوية لتتجاوز 200 مليار دولار.