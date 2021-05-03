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الصادرات التركية في أبريل تحقق قفزة نوعية بنسبة 109 بالمئة

ديلي صباح ووكالات
أنقرة
نشر في 03.05.2021 12:47
الأناضول (الأناضول)

قال وزير التجارة التركي إن عجز التجارة في تركيا تقلص 31.9 بالمئة على أساس سنوي في أبريل/نيسان إلى 3.1 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.

وصرح الوزير محمد موش اليوم الاثنين أن الصادرات ارتفعت 109 بالمئة في أبريل/نيسان إلى 18.8 مليار دولار مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي عندما تباطأت التجارة مع أكبر شركاء أنقرة التجاريين بشكل كبير بسبب جائحة كوفيد-19. وزادت الواردات 61.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 21.9 مليار دولار.

وقال موش أيضا إن العجز التجاري في الشهور الأربعة الأولى من العام تباطأ 19.5 بالمئة إلى 14.2 مليار دولار.

وشدد على أنه حان الوقت للحديث عن زيادة صادراتنا السنوية لتتجاوز 200 مليار دولار.

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