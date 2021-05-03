صادرات تركيا ترتفع 109 % في أبريل

أعلن وزير التجارة التركي محمد موش، ارتفاع معدل الصادرات التركية خلال أبريل/نيسان الماضي بنسبة 109 بالمئة، إلى 18.8 مليار دولار مقارنة بنفس الشهر من عام 2020.

جاء ذلك في تصريح له الاثنين، حول بيانات التجارة الخارجية لشهر أبريل/نيسان 2021.

وأوضح موش أن معدل الزيادة في الصادرات هو أعلى رقم محقق لشهر أبريل على الإطلاق.

وأشار إلى انخفاض العجز التجاري بنسبة 31.9 بالمئة في أبريل إلى 3.1 مليارات دولار مقارنة مع ذات الشهر من العام 2020.

وأضاف قائلاً: "حان الوقت للحديث عن زيادة صادراتنا السنوية لتتجاوز 200 مليار دولار".