سلوفينيا: نسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع تركيا

قال وزير الخارجية السلوفيني أنزيه لوغار، إن بلاده تسعى لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارات المباشرة مع تركيا.

جاء ذلك في كلمة له، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في العاصمة لوبليانا.

وأشار لوغار إلى مضي 10 أعوام على توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين بلاده وتركيا، لافتا إلى تراجع مستوى العلاقات مؤخرا بسبب جائحة كورونا.

وأعرب عن أمله في زيادة الاستثمارات المباشرة وتعزيز العلاقات التجارية المتبادلة بين البلدين.

وأوضح أنه أطلع تشاووش أوغلو على الملفات التي ستمنحها سلوفينيا الأولوية في ظل رئاستها الدورة القادمة للاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها إدارة الأزمة في القطاع الصحي، والأمن السيبراني.