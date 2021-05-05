تركيا تجني 1.6 مليار من صادرات الألبسة الجاهزة في أبريل

تجاوزت عائدات الصادرات التركية من الألبسة الجاهزة، خلال أبريل/نيسان الماضي، مليار و632 مليون و42 ألف دولار، بحسب مجلس المصدرين الأتراك.

وأفاد المجلس في أحدث بيان نشره الأربعاء، أن صادرات الألبسة الجاهزة ارتفعت خلال أبريل الفائت بنسبة 184.7 بالمئة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام المنصرم 2020.

ولفتت البيانات إلى أن ألمانيا جاءت في المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للألبسة التركية بقيمة 254 مليون و62 ألف دولار.

وجاءت في المرتبة الثانية إسبانيا بـ 228 مليون و505 ألف دولار، وبريطانيا ثالثا بـ167 مليون و315 ألف دولار.

وأشار البيان أن عائدات القطاع خلال أبريل من العام الماضي، بلغت 573 مليون و278 ألف دولار أمريكي، بسبب تأثيرات جائحة كورونا على حركة التجارة العالمية.

يذكر أن إجمالي صادرات تركيا خلال الشهر الفائت، بلغت 18.8 مليار دولار.