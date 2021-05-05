صادرات المنتجات المائية التركية تفوق 400 مليون دولار بـ4 أشهر

بلغت قيمة صادرات تركيا من المنتجات المائية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، 409 ملايين و171 ألف دولار.

جاء ذلك وفق معطيات أصدرها اتحاد مصدري منطقة إيجة غربي تركيا.

وأفادت المعطيات أن صادرات تركيا من المنتجات المائية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، زادت بنسبة 32 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2020.

وأوضحت أن عائدات القطاع بلغت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي 309 ملايين و456 ألف دولار.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد أوفوق أتاكان دمير، إن صادرات الأشهر الأربعة الأولى 2021، حققت نتائج جيدة، وأن العمل جاري لتحقيق المزيد.

وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي جاءت في مقدمة البلدان الأكثر طلبا للمنتجات المائية التركية.