1.7 مليار دولار صادرات السجاد التركي في الثلث الأول من 2021

سجلت صادرات السجاد التركي رقما قياسيا في الثلث الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 46.5 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وعوائد تقدر بمليار و75 مليون دولار.

وحسب معطيات مجلس المصدرين الأتراك، بلغت صادرات السجاد في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى أبريل/نيسان2021، مليار و75 مليون دولار.

وأوضحت تسجيل نسبة نمو في حجم الصادرات تصل إلى 46.5 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وتشير البيانات إلى أن قيمة صادرات السجاد خلال الأشهر الـ 12 الماضية (1 مايو/أيار 2020 - 30 أبريل 2021)، بلغت مليارين و944 مليونا و994 ألف دولار.

وأوضحت أن صادرت السجاد وصلت إلى 139 دولة، احتلت الولايات المتحدة المركز الأول في قائمة المستوردين، تلتها الإمارات العربية المتحدة وليبيا وإنجلترا وألمانيا، على التوالي.