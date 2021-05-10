انخفاض معدل البطالة بتركيا إلى 13.1% في مارس

أظهرت بيانات صدرت اليوم الاثنين أن معدل البطالة في تركيا انخفض 0.1 نقطة مئوية إلى 13.1 بالمئة في مارس/آذار مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، في حين نزل مقياس معدل في ضوء العوامل الموسمية للقصور في استغلال العمالة إلى 25.8 من 28.1 بالمئة قبل شهر.

خففت تركيا قيود الحركة المرتبطة بفيروس كورونا في بداية مارس/ آذار سعيا للعودة للأوضاع الطبيعة، لكنها عاودت تشديدها الشهر الماضي بعد تزايد الإصابات بكوفيد-19.

وارتفع مقياس القصور في استغلال العمالة في الأشهر الأخيرة ليقترب من ذروته التي بلغها في مايو/ أيار من العام الماضي في أوج إجراءات العزل بسبب كوفيد-19.

وفي 2020، كبح البطالة فرض حظر على تسريح العمالة، والذي جرى تمديده لمنتصف مايو/ أيار.

وارتفعت نسبة مشاركة القوة العاملة 0.9 نقطة مئوية في مارس/ آذار إلى 51 بالمئة. وتقدم البيانات بداية من يناير/ كانون الثاني وفق صيغة جديدة تتفق مع المعايير العالمية.