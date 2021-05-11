وزير تركي: القطاع الصناعي حافظ على اتجاهه التصاعدي 11 شهراً

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، إن القطاع الصناعي في بلاده أثبت بحفاظه على الاتجاه التصاعدي 11 شهرا متتاليا، بأنه قاطرة الاقتصاد.

جاء ذلك في تقييمه الثلاثاء، بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي في مارس/ آذار الماضي، عبر حسابه على تويتر.

وأوضح ورانك، أن مؤشر الإنتاج الصناعي زاد بنسبة 0.7 بالمئة مقارنة بفبراير/ شباط الماضي، و16.6 بالمئة مقارنة بمارس 2020.

وأضاف أن "حفاظ المؤشر على الاتجاه التصاعدي لمدة 11 شهرا، أثبت أن الصناعة هي قاطرة الاقتصاد التركي".

وتابع: "سجلنا زيادة في الإنتاج الصناعي بمعدل 12.3 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها في 2020، لنصبح بذلك بين الدول الأولى في مجموعة العشرين".

ومؤشر الإنتاج الصناعي، يقيس إجمالي حجم الإنتاج الصناعي في الدولة بغض النظر عن قيمته السعرية، ويعتبر مؤشرا رائدا للناتج المحلي الإجمالي.