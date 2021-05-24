1.6 مليار دولار صادرات صقاريا التركية من السيارات في الثلث الأول 2021

بلغت صادرات ولاية صقاريا من السيارات، في الثلث الأول من العام الجاري، ملياراً و696 مليون دولار تقريباً.

وتقع صقاريا، شمال غربي تركيا، ويوجد فيها مصانع لشركة تويوتا اليابانية وشركتي "أوتوكار" و"ترك تراكتور" التركيتين.

وبحسب معلومات نقلتها وكالة الأناضول عن "جمعية صانعي السيارات الأتراك"، الاثنين، حلت صقاريا في المرتبة السابعة من بين الولايات التركية الأكثر تصديرا للخارج بعد إسطنبول، وقوجة إيلي، وبورصة، وإزمير، وغازي عنتاب، وأنقرة، في الثلث الأول من 2021.

وأوضحت أن صادرات صقاريا من السيارات بلغت بين يناير/ كانون الثاني وأبريل/ نيسان 2021، مليارا و696 مليونا و436 ألف دولار.

وأظهرت البيانات أن الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، شهدت زيادة في حجم الصادرات بنسبة 38.9 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وشكلت صادرات السيارات 89.8 بالمائة من إجمالي صادرات صقاريا.

وتحتل الولاية المرتبة الرابعة في تصدير المركبات بعد بورصة وقوجة إيلي وإسطنبول.