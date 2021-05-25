تعيين نائب جديد لرئيس البنك المركزي التركي

عين الرئيس رجب طيب أردوغان البروفسور سميح تومان، نائبا جديدا لرئيس البنك المركزي بدلا من أوغوزخان أوزباش.

وتم أمر التعيين بمرسوم من الرئيس أردوغان، نشرته الجريدة الرسمية الصادرة صباح الثلاثاء.

والبروفسور سميح تومان من مواليد 1977، درس الاقتصاد في جامعة الشرق الأوسط التقنية، واستكمل دراسة الاقتصاد في لندن عام 2006، وحصل على درجة الماجستير من جامعة شيكاغو الأمريكية عام 2007، ثم حصل على درجة الدكتوراه من نفس الجامعة عام 2012.

ولتومان العديد من المقالات الأكاديمية حول الاقتصاد في كبرى الصحف والمجلات العالمية.